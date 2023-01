''Il degrado alla Masone è stato segnalato alle Istituzioni''

‘’Queste sono le foto dell’interno che ho anche inviato alle Istituzioni’’. Così di dice un abitante della Masone, la cui casa è a poca distanza dalla discarica a cielo aperto che raccoglie decine di tir abbandonati da oltre 10 anni.

Una situazione vergognosa, nata dopo il sequestro dell’area e dei tir che vi erano parcheggiati. La discarica a cielo aperto è li da anni, a due passi dal fiume Toce: non è mai stata ripulita. Lo Stato ha avviato l'inchista e il sequestro dell'area. Poi però pare si sia dimenticato di quell'area.

L’ultimo articolo di Ossolanews di due giorni fa ha spinto i residenti a rilanciare un caso che, in un Paese civile, sarebbe già stato risolto. Ma lo Stato, inteso come istituzioni, non si muove.

‘’Cerco di tenere sbarrata la strada d’accesso al sito altrimenti il rischio è che ci vadano a depositare di tutto, dall’eternit agli pneumatici’’ ci dice un residente.

‘’Ho più volte denunciata a comune, arpa, polizia forestale la grave situazione – spiega – ma le mie segnalazioni sono sempre cadute nel vuoto. All’interno del capannone c’è di tutto: vari fusti di oli e liquidi rovesciati e vandalizzati. L’area è stata anche saccheggiata e pezzi di camion asportati. Siamo davvero angustiati nel vedere tutto quel disordine e quell’ inquinamento’’