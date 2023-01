A Villette una festa dell'Epifania davvero speciale

Tempo di festeggiamenti per l’Epifania a Villette. Domani, venerdì 6 gennaio, sarà una giornata speciale per il piccolo borgo vigezzino: dopo la messa delle 11 si festeggerà infatti la conclusione dei lavori di ristrutturazione dei locali dell'Asilo Infantile "G. B.Adorna", realizzati dal Comune e completati con la collaborazione dello stesso Asilo ed il contributo della Pro Loco.

Tornerà poi, dopo due anni di interruzione, il pranzo dedicato agli anziani e per concludere, alle 16, presso la sala del Consiglio Comunale, il Coro Edelweiss presenterà al pubblico il suo repertorio di canti natalizi e non solo.

Una bella e intensa giornata per coronare le festività Natalizie e, per chi desiderasse fare due passi in paese, sono ancora allestiti i suggestivi presepi negli angoli più particolari del centro storico.