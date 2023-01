Santa Maria Maggiore, una giornata dedicata alle famiglie per salutare la Befana

Venerdì 6 gennaio una giornata dedicata a tutta la famiglia per salutare la Befana organizzata dalla Pro loco di Santa Maria Maggiore, Crana e Buttogno.

Alle ore 16 'È arrivata la Befana'. Ritrovo in sala Mandamentale per un pomeriggio di giochi, parole e disegni dedicati alla Befana. "L'evento è a partecipazione gratuita per bambini dai 6 ai 12 anni -spiega l'organizzazione-, che dovranno portare i propri pastelli da disegno.

Alle ore 21 'Fiaccolata delle Befane' per le vie del borgo. Il ritrovo è in piazza Risorgimento e alle 20.15 inizierà la vendita delle fiaccole. Al termine saranno premiati i travestimenti da Befana (un adulto e un bambino) più originali. Tutti i bimbi che parteciperanno alla fiaccolata riceveranno un piccolo dono. La serata sarà allietata dalla musica della Dirty Dixie Jazz Band, non mancheranno cioccolata calda, vin brulè, frittelle e stinchéet per tutti.