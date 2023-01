Investimenti finanziari: asset, piattaforme e strategie per fare trading oggi

Siamo arrivati alla fine di un anno particolare e difficile: le attenzioni degli investitori e dei trader sono già puntati alle opportunità che potranno sorgere sul mercato nel prossimo anno. Dopo un lungo periodo complicato, il 2023 si apre con uno spiraglio d fiducia: il tasso di inflazione statunitense inizia a rallentare a ritmi più sostenuti del previsto e questa notizia ha portato una ventata di ottimismo sui mercati, soprattutto sull'azionariato.

Ovviamente la strada da percorrere per riportare l'inflazione ad un tasso normale (intorno al 2%) è ancora molto lunga, quindi non bisogna farsi troppe illusioni. Il rischio recessione non è ancora tramontato, anzi, però la possibilità che la Fed, ed in seguito anche la Bce, possa allentare la sua politica monetaria fa ben sperare. Oggi mettere in atto i propri investimenti finanziari è molto semplice, a patto di avere una buona preparazione e conoscere gli asset, le strategie e le piattaforme.

L'avvicinamento agli investimenti finanziari online

La marcia di avvicinamento al mondo degli investimenti online prevede una serie di passaggi fondamentali. I primi due step sono rappresentati dallo studio e dalla scelta del proprio intermediario, operazioni che possono essere svolti con il supporto di appositi portali di approfondimento. Ne costituisce un esempio Investireinborsa.net che fornisce tutte le conoscenze sul trading online e una piattaforma affidabile per operare in autonomia all’interno dei mercati finanziari.

Per quanto riguarda la fase di studio ormai non ci sono più scuse: a parte i libri ed i corsi a pagamento, il web offre tante risorse gratuite di qualità. Anche gli stessi broker mettono a disposizione dei loro utenti una sezione dedicata alla didattica. L'offerta è varia, tra corsi in pdf, ebook, video lezioni, webinar e tanto altro ancora. Non c'è da sorprendersi sull'impegno che gli intermediari dedicano alla formazione dei loro iscritti: un trader preparato ha sicuramente molte più chance di rimanere a lungo sulle piattaforme.

Come scegliere la piattaforma di trading online

E a proposito di piattaforma, l'aspirante trader deve sapere che il momento in cui ne sceglie una va affrontato con la giusta attenzione. Al giorno d'oggi le piattaforme hanno un'interfaccia molto più intuitiva rispetto al passato ed offrono una serie di strumenti che possono tornare molto utili all'utente. Tuttavia, tra un broker e l'altro ci possono essere grandi differenze, quindi bisogna considerare diversi aspetti prima di prendere una decisione.

Innanzi tutto bisogna assicurarsi che il broker sia regolamentato, poi si devono valutare i costi, la qualità della piattaforma, la tipologia e la quantità di asset negoziabili, le condizioni di prelievo e versamento, il materiale didattico disponibile ed il servizio di assistenza clienti. Considerando tutte queste variabili, le migliori piattaforme disponibili oggi sono quelle messe a disposizione dai broker eToro, FP Markets, Capital.com, IQ Option e Trade.com.

Asset negoziabili e strategie di investimento

L'iscrizione alla piattaforma di trading permette di investire in diversi mercati tramite strumenti finanziari derivati, i CFD, che hanno come sottostante diverse attività. Gli asset che possono esse negoziati sono tanti: azioni, coppie di valute, materie prime (dette anche commodity), criptovalute, indici, fondi e così via. L'attività del trader consiste nella compravendita dei contratti per differenza sulla base delle previsioni relative all'andamento futuro della quotazione dell'asset sottostante.

Per mettere in pratica questa attività è possibile seguire diverse strategie. Si tratta di quell'insieme di regole (condizioni di entrata e di uscita, gestione dei parametri di rischio e così via) da rispettare quando si verificano determinate situazioni sui mercati. Tra le tecniche più utilizzate nel mondo del trading online è possibile menzionare lo Scalping, il Day Trading, lo Swing Trading ed il Position Trading. La scelta della strategia da adottare si basa principalmente su tre fattori: orizzonte temporale da dare alle operazioni, capitale a disposizione e livello di rischio che si è disposti a correre.