Scaldabagni, Condizionatori, Caldaie, Termostati, Pompe di calore ecc. La Ditta per i maggiori marchi effettua Pronto intervento per i climatizzatori per tutti questi macchinari In generale è buona norma scegliere un’azienda di Assistenza Caldaie Roma di qualità per diversi motivi: sicurezza: se la sicurezza della caldaia non viene testata efficacemente, eventuali problemi potrebbero ripercuotersi negativamente su chi vive nell’ambiente che l’impianto riscalda qualità del lavoro: far eseguire un lavoro di bassa qualità implica dover spendere altro tempo e denaro per farlo sistemare successivamente.

Senza contare inoltre che un lavoro imperfetto mette a rischio il funzionamento dell’intera caldaia: ripararle o sostituirle per colpa di un intervento inefficace sarebbe davvero uno spreco! complesso di conoscenze pregresse: un tecnico esperto del vostro modello saprà esattamente come risolvere ogni minimo problema. Le aziende fanno seguire al personale periodici corsi di aggiornamento per restare informati sulle modifiche dei modelli e sui migliori interventi di assistenza possibili

Potete verificare la serietà dell’azienda di Pronto intervento per i climatizzatori scelta principalmente con i feedback, sia di persona che online. Verificate le recensioni dei clienti tramite internet, chiedete ad amici e conoscenti se si sono rivolti allo stesso servizio, siate critici con le recensioni ma anche accorti: se molte persone lamentano disservizi di varia natura potrebbe non essere la miglior società a cui rivolgersi.

Il Pronto intervento per i climatizzatori deve essere preventivamente fatto intervenire per non ritrovarsi come spesso accade, nel momento dell’accensione a correre ai ripari pregando e scongiurando immediatezza nell’arrivo. Mediamente l’assistenza dovrebbe essere contattata ogni biennio a prescindere dall’età dell’impianto o del combustibile usato; alcune garanzie erogate con la vendita prevedono l’accesso all’assistenza anche annualmente L’assistenza va contattata ogni anno per impianti con potenza superiore a 35kW L’assistenza va richiesta, per impianti a gas, metano e gpl ogni 4 anni Se la caldaia supera i 100kW di potenza, i tempi sono sempre dimezzati

Il bollino blu è una certificazione di sicurezza ambientale Il tecnico specializzato verifica che la caldaia non emetta fumi tossici oltre il livello massimo stabilito dalla legge e tarato sul tipo di impianto Se i livelli di emissioni sono nei parametri, il tecnico può apporre sul libretto della caldaia il bollino blu I costi di rilascio variano sia a seconda del comune di residenza che del tecnico

Non tutti i tecnici generici dell’assistenza sono autorizzati a rilasciare il bollino blu: richiedi al servizio clienti questa specifica prestazione per essere certo che il tecnico inviato sia abilitato ogni 4 anni per impianti a gas, metano o gpl ogni 2 anni per impianti a combustibile solido o liquido ogni anno per impianti con potenza superiore a 100 kW (uffici, condomini, impianti sportivi, etc Se devi rinnovare le certificazioni periodiche della caldaia, per prima cosa devi prendere il libretto dell’impianto

La certificazione di buon funzionamento è di vitale importanza per tutta la vita della caldaia Pronto intervento per i climatizzatori rilascia tale documento che và conservato sempre con assoluta cura! Sul libretto devono essere segnati i contatti del venditore e dell’assistenza scelta Ti basterà chiamare il numero o scrivere alla mail per prendere un appuntamento, sia per la manutenzione ordinaria che per quella straordinaria. Se temi di dimenticare la manutenzione ordinaria puoi chiedere al servizio clienti di inserirti in agenda e chiamarti quando si avvicina il momento del rinnovo.