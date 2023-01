A Re la corsa delle Befane

La Befana arriva di corsa, anzi, a correre saranno tante le Befane. La Pro loco di Re organizza per oggi alle 15 una corsa tutta particolare. "Se la corsa della Befana vuoi fare, a Re ti devi presentare. In divisa o in borghese sarai la benvenuto nel nostro paese. Bambina adulta o vecchietta, riceverai il premio che ti spetta" si legge nell'invito, con rima. E' previsto anche un premio speciale alla Befana più originale. Il pomeriggio proseguirà con la S. Messa delle 16.30 (con la partecipazione della Sacra Famiglia e l'arrivo dei Re Magi). Infine i bambini in trepida attesa aspetteranno la Befana, che porterà loro tanti dolci.