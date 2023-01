Elisoccorso in Vallese: braccio di ferro tra Rega e Organizzazione cantonale

E’ braccio di ferro tra la Rega (Guardia aerea di soccorso) e l’Organizzazione cantonale del soccorso del Vallese (OCVS).

La Rega ha contestato l'aggiudicazione dell'appalto dell'elisoccorso nel Vallese, segnalando "gravi carenze’’ e quindi ha presentato ricorso al Consiglio di Stato del vallese contro la decisione dell'organizzazione cantonale di soccorso . Lo riporta il quotidiano Le Nouvelliste.

In un comunicato Rega sostiene che la gara d'appalto è stata progettata "fin dall'inizio in modo che i due fornitori di servizi vallesani, Air Zermatt e Air-Glaciers, vincano il mandato".

Secondo la Guardia aerea svizzera le carenze dei concorrenti risiedono nel fatto che i soccorritori vallesani superano i tempi di intervento prescritti, possono effettuare solo pochissimi soccorsi durante la notte per mancanza di mezzi e attrezzature insufficienti e che gli elicotteri dell'Air Zermatt e Air-Glaciers sono tecnicamente non attrezzati per poter assumere tutti i compiti di un moderno sistema di soccorso aereo, elenca il portavoce. Tuttavia, nella gara d'appalto era esplicitamente richiesta un'adeguata attrezzatura medica, aggiunge.

Per la Guardia aerea svizzera di soccorso, scrive Le Nouvelliste ‘’la valutazione dei bisogni effettuata dall'OCVS "oscura completamente queste carenze". Questa valutazione è stata effettuata anche in violazione delle regole sull'imparzialità, continua la Rega, che ritiene inaccettabile che vi abbiano partecipato rappresentanti di Air Zermatt e Air-Glaciers, membri del consiglio di amministrazione dell'OCVS. La Rega sostiene inoltre che la valutazione delle offerte «è stata fatta in modo mirato a suo danno». Anche qui l'OCVS non avrebbe tenuto conto degli aspetti di medicina d'urgenza e dell'equipaggiamento tecnico degli elicotteri’’.

Per l'organizzazione non è auspicabile una moltiplicazione degli attori perché "complicherebbe il sistema in termini di sicurezza, qualità e lavoro amministrativo". Ma soprattutto: “l'aggiunta di un'azienda non porta alcun valore aggiunto per i pazienti’’.

La Rega fa notare che oltre al suo elicottero basato a Sion, aveva indicato di aver messo a disposizione le sue 14 basi, sei delle quali consentono di raggiungere il Vallese in sei-tredici minuti di volo. Ogni base è occupata 24 ore su 24 da un medico, un pilota e un paramedico

“Restiamo convinti della correttezza della nostra decisione” ribatte però l’OCVS. In un comunicato, l'organizzazione ha affermato di aver "preso atto del ricorso presentato dalla Rega" e delle "sue argomentazioni unilaterali". Riafferma “l'attualità e la qualità” della sua decisione che garantisce, a suo avviso, la migliore efficienza e la massima sicurezza dell'elisoccorso sul territorio vallesano.

Il sistema di elisoccorso del Vallese era in precedenza di competenza di Air-Glaciers e Air Zermatt. Ma nel settembre 2020 il Tribunale federale ha ammesso un ricorso della società Héli-Alpes e ha ordinato al cantone di indire una gara d'appalto, bando che è stato lanciato all'inizio del 2022. Entro i termini erano pervenute quattro domande: Héli-Alpes con Rega, Rega, Air-Glaciers e Air Zermatt.