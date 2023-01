Premosello, incontro pubblico sull'impianto per la produzione di biogas

Si svolgerà a fine gennaio l'incontro pubblico sulla realizzazione dell'impianto per la produzione di biogas in frazione Cuzzago a Premosello-Chiovenda. Un incontro per informare i residenti chiesto nell'ultimo consiglio comunale dalla minoranza, che aveva richiesto alla giunta Fovanna anche alcuni approfondimenti di carattere tecnico.

“Il presidente del Consorzio Rifiuti Vco -così il capogruppo di minoranza Andrea Monti- in una interlocuzione con il presidente di ConserVco e con i i direttori hanno convenuto di calendarizzare un incontro pubblico a fine gennaio a Cuzzago per esporre il progetto alla popolazione e dettagli relativi alle procedure burocratiche. Ringrazio il presidente per la tempestiva risposta ed esprimo soddisfazione per il primo obiettivo raggiunto dopo il dibattito in sede di consiglio comunale del 29 dicembre scorso. È doveroso rilevare che la richiesta di incontro sarebbe dovuta partire, con sollecitudine, dal cuzzaghese nonché assessore all'ambiente Salvatore Addamo delegato a seguire il progetto”.