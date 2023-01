Prima Categoria, al 'Bonomini' è derby tra Vogogna e Crevolese

Pronti via, si riparte. L’8 gennaio rimette in campo le sei squadre ossolane di Prima Categoria.

Una giornata indigesta per le società che praticamente fanno capire questa premura di anticipare i campionati dilettantistici che in altre nazioni restano fermi d'inverno. Mentre qui si gioca su campi gelati e inadatti facendo terminare i campionati a maggio quando giocare sarebbe più adatto.

Il calendario offre Vogogna-Crevolese; Cameri-Fomardo Don Bosco; Cannobio-Varzese; Momo-Ornavassese; Virtus Villa-Trecate.

La classifica al momento è questa: Vogogna 32; Momo 30; Virtus Villa 27; Cameri 26; Pernatese 25; Cannobiese 24; Gravellona 23; Ornavassese 20; Union Novara 19; Trecate 18; Varzese 17; Crevolese 15; Fomarco Don Bosco 14; Comignago 10; Agrano 8; Borgolavezzaro 4.

La giornata mette di fronte Vogogna e e Crevolese. La prima ormai salita in vetta alla classifica, la seconda si sta riprendendo dopo un avvio difficile e in questa sosta natalizia ha tesserato quattro nuovi giocatori.

Trasferte difficili per l’Ornavassese che va in casa del Momo, per il Fomarco chiamato sul campo del Cameri e della Varzese, che giocherà a Cannobio.

In ‘’casa’’ gioca il Villa che al Curotti aspetta il Trecate.