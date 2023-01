Promozione, ossolane in casa contro Sparta e Bianzè

La strana fretta della Lega dilettanti piemontese riporta in campo le squadre di Promozione. Giocare ai primi di gennaio in Ossola non è come giocare in altre province dove le temperature sono meno rigide. Ma questa anomalia ormai accompagna i campionati dilettanti da anni, tornei che poi terminano anticipatamente a fine aprile. Ma Torino (che non è lontana solo politicamente) non è mai stata attenta a questi problemi.

La giornata di domani vede le due ossolane ‘vittime’ ancora di un calendario steso male: infatti giocano entrambe in casa anche questa domenica. La Juventus Domo accoglie lo Sparta Novara mentre il Piedimulera, il Bianzè.

Prima della sosta natalizia erano cadute entrambe in trasferta e la sete di punti le obbliga a riprendere la marcia per non restare ancora troppo invischiate sul fondo.

La classifica della Promozione: Bulè Bellinzago 37; Pro Novara 35; La Grange Trino 28; Feriolo 27;Arona 25; Omegna 22; Valduggia 19; Ceversama Biella, Chiavazzese 17; Juventus Domo, Sparta Novara 16; Fulgor Valdengo 15; Bianzè 14; Dufour Varallo 12; Piedimulera 11; Vigliano 2.