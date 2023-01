Saranno consegnate oggi (7 gennaio) alle 16 presso il salone parrocchiale di Druogno le borse di studio erogate dalla Soms della valle Vigezzo.

Domani, a Santa Maria Maggiore, è invece in programma la consegna del contributo di oltre 30 mila euro per la realizzazione del Centro Diurno in val Vigezzo, in ricordo del benefattore Piero Regis.