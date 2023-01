Vandalismi e degrado al parcheggio sotterraneo di via Sant'Antonio

Il parcheggio pubblico sotterraneo di via Sant'Antonio, dove c'è la Farmacia Comunale , versa in stato di degrado. A segnalarlo la consigliera della Lega Maria Elena Gandolfi che nel corso dell'ultimo consiglio comunale, nella presentazione di un'interrogazione sui parcheggi, si è soffermata in particolare sulle criticità di quest'area di sosta.

“Il parcheggio – spiega Maria Elena Gandolfi – è oggetto continuo di atti vandalici; qualche settimana fa sono stati fatti esplodere gli estintori. Qui c'è un problema di allarmi e di telecamere che andrebbero installate oltre che per i vandalismi anche per la sicurezza delle persone. A differenza del parcheggio Corradini, che è a piano strada ed è provvisto di allarmi e vigilato, questo è sotterraneo e non c'è passaggio se non per parcheggiare. Qui persone incivili fanno pipì sulle scale, abbandonano bottiglie, vandali rigano le macchine, deturpano i muri con scritte, ultimamente sono stati fatti esplodere gli estintori”.