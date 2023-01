Un successo la rappresentazione del Gelindo a Seppiana. FOTO E VIDEO

È stata un successo, il 6 gennaio, la rappresentazione del Gelindo a Seppiana: dopo gli anni di pausa a causa del Covid c'era un grande desiderio nella popolazione di recuperare questa tradizione.

Ad assistere alla recita in dialetto molte persone; nei primi banchi il sindaco di Borgomezzavalle Stefano Bellotti, ha introdotto la rappresentazione il parroco don Massimo Bottarel con l'ex parroco don Luigi Tramonti. Il sacerdote è molto legato a questa rappresentazione teatrale: fu infatti lui nel ’67 a recuperare tramite il cappellano della Rai il testo di Gelindo che poi gli anziani tradussero, nel dialetto locale.

La rappresentazione si è tenuta nella parrocchiale di Sant'Ambrogio di Seppiana. Il dramma sacro popolare recitato il dialetto che porta in scena la natività di Gesù vissuta dal pastore Gelindo e dalla sua famiglia è stato portato in scena da Davide Tonietti, Federica Bellu, Bryan Bernardini, Massimo Pergrossi, Loris Pidroni, Mirko Oggiani, Martina Pidroni, Enrico Manoni, Marco Arcardi, Giannino Pironetti e Gianni Pergrossi. Da Erica Della Maddalena, Iris Cigalotti, Emma Tonietti e Matilde Savoni.

Dopo la rappresentazione è seguito l' incanto con le offerte. “Siamo contenti di aver potuto riprendere questa bella tradizione – dice il sindaco – ; come sempre non sono mancati durante la rappresentazione gli spunti legati alla cronaca e alla pandemia, che ha si interrotto il Gelindo per qualche anno, ma non è riuscita a spegnere la tradizione alla quale il paese è molto legato “.