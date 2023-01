Attacchi informatici in aumento anche in Piemonte

Sono in aumento, anche nella nostra Regione, gli attacchi verso le infrastrutture critiche informatizzate. È quanto rilevano gli ultimi dati diffusi dalla Polizia Postale. Nel 2022 le segnalazioni trattate dal Centro Operativo Sicurezza Cibernetica di Piemonte e Valle D’Aosta sono state 1.193, sono stati invece 10 gli attacchi informatici gestiti sul territorio di competenza.

A livello nazionale l’escalation delle tensioni geopolitiche connesse al conflitto in Ucraina continua ad avere significativi riverberi anche in materia di sicurezza cibernetica. Risultano, infatti, in corso campagne internazionali dirette verso infrastrutture critiche, sistemi finanziari e aziende operanti in settori strategici quali comunicazione e difesa. Il Centro Nazionale Anticrimine Informatico per la Protezione delle Infrastrutture Critiche (CNAIPIC) del Servizio Polizia Postale e delle Comunicazioni, oltre agli approfondimenti investigativi, si è tradotta nell’analisi tecnica della minaccia, volta all’elaborazione di informazioni di sicurezza preventiva, nonché nel supporto operativo alle infrastrutture attaccate, che hanno contribuito al ritorno alla piena operatività dei sistemi informatici colpiti.

Sul tema della sicurezza informatica il consigliere regionale piemontese Riccardo Lanzo della Lega ha depositato un Ordine del giorno nel quale chiede l’impegno del Presidente e della Giunta a costituire un Tavolo regionale permanente in materia di cybersicurezza.

“I recenti attacchi hacker - spiega Lanzo - hanno visto particolarmente coinvolta la Pubblica Amministrazione e la Pubblica Sanità, non ultimo quello del dicembre 2022 all'Azienda sanitaria di Alessandria nel quale sono stati violati i dati di pazienti e personale. È quanto mai necessaria una forma di coordinamento, con capofila la Regione Piemonte per quanto concerne le materie a essa delegate, tra Istituzioni, Enti locali, Università e soggetti terzi esperti in materia (Csi, etc) che monitorino costantemente i processi di sicurezza informatica che interessano le Amministrazione pubbliche del nostro territorio”.

Nel 2021, gli esperti dell’Associazione Italiana per la Sicurezza Informatica hanno registrato il record negativo degli attacchi informatici. Un’emergenza globale concreta che incide per una percentuale significativa del Gdp mondiale, con un tasso di peggioramento annuale a due cifre e un valore pari a 3 volte il Pil italiano.

“Porre l’attenzione su un tema attuale e fondamentale e sulla relativa necessità di incrementare le risorse destinate alla sicurezza informatica: questi sarebbero i primi obiettivi sui quali potrebbe lavorare il Tavolo permanente, con compiti e ruoli da definirsi e individuarsi secondo la programmazione strategica di tale attività” conclude Lanzo.