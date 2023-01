Un questionario sulla transizione ecologica per i giovani imprenditori della montagna

Nell’ambito del progetto nazionale “Montagne: Living Labs di innovazione per la transizione ecologica e digitale” UNIMONT, Polo d’Eccellenza dell’Università degli Studi di Milano, invita alla compilazione e alla disseminazione del questionario “GIM – Giovani imprenditori in Montagna” con lo scopo di raccogliere informazioni sulle realtà imprenditoriali giovanili che operano nelle montagne Italiane, per individuare le caratteristiche, le motivazioni, le formule efficaci e le principali problematiche di un fenomeno che sembra coinvolgere un numero crescente di giovani e che rappresenta la vera chiave di volta per il futuro di questi territori.