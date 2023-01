Valanga travolge alcune persone: era un'esercitazione FOTO

Si è svolta nella splendida cornice di Domobianca 365 l'esercitazione dei cani da soccorso della X delegazione Val d'Ossola. I cani da valanga, insieme ad Artva, pala e sonda, sono indispensabili per la ricerca e il primo soccorso in caso di incidenti in quota. Presenti alla dimostrazione Matteo Gasparini, delegato del Soccorso Alpino X Delegazione Val d'Ossola, e Stefano Basso, istruttore nazionale di cani da valanga e da superficie.

Durante l'esercitazione è stata ricreata la scena di una valanga che ha travolto delle persone, per la cui estrazione dalla neve sono stati impiegati numerosi uomini del Soccorso Alpino con il compito di individuare e portare in salvo i feriti coinvolti con l'ausilio dei cani e dei mezzi a loro disposizione; è bene ricordare che Artva, pala e sonda sono sempre indispensabili quando si decide di affrontare qualsiasi tipo di escursione sulla neve, anche quella che può sembrare banale.