Sporcizia nell'area Ceretti e in altre vie cittadine FOTO

Continua a restare molto sporca l’area ex Ceretti, in centro a Villadossola.

La rivalutazione e l’abbellimento dello spazio attorno alla chiesa del Piaggio, che l’ha resa più bella e fruibile, mal si combina con il resto dell’area che resta selvaggia e sporca.

Un esempio ne sono i resti dei fuochi d’artificio che qualcuno ha sparato a fine anno. E’ passata una settimana ma i resti di quei fuochi sono ancora lì. Così come volantini bruciati sullo stop di via Marino o l’immondizia che c’é nell’area tra la strada che porta al Piaggio e l’Ovesca, ormai piena di rifiuti.

Un brutto biglietto da visita per la città e soprattutto è servito a poco abbellire la chiesa se tutto attorno resta il degrado.

Il problema dei rifiuti però non è limitato all’area Ceretti. In altre zone della città ci sono sacchetti pieni di immondizia abbandonati e carte gettate per terra.

Senza contare il problema delle deiezioni dei cani che abbondano in molte vie cittadine. Senza che mai si sia saputo siano state fatte multe ai maleducati nonostante l'esistenza di una ordinanza che in questi anni è apparsa inefficace.