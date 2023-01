Il derby va alla Cestistica, battuta la Paracchini Expo Foma 72 a 69 FOTO

La Cestistica in volata fa suo il derby, aggancia la Paracchini Expo Foma in vetta alla classifica e lancia un chiaro messaggio a tutti. In un bellissimo contesto, con tanta gente sulle tribune del PalaRaccagni ed in clima di grande sportività, Domo e Omegna hanno dato vita ad una bella partita.

Meglio, molto meglio la squadra ospite nel primo tempo, con vantaggi anche in doppia cifra. Ripresa invece a tinte granata, con un terzo quarto superlativo e poi con il punto a punto finale che ha premiato( 72-69) De Tomasi e compagni.

"Vittoria importante e di prestigio: orgoglioso dei miei ragazzi, per quello che ci hanno messo, per l'intensità, la grinta e la caparbietà mostrate. Nel primo tempo siamo stati molli, abbiamo concesso troppo, con 41 punti subiti: nel secondo tempo abbiamo girato la partita con la nostra difesa e Omegna ha scritto a referto solamente 28 punti. Ci abbiamo sempre creduto, anche quando eravamo sotto di 12: è stato bello il clima, è stato bello vedere le due squadre lottare in maniera maschia ma assolutamente corretta. Ci mancava il "sindaco" Maestrone, ma i ragazzi hanno sopperito alla sua assenza. Chiudiamo l'andata primi insieme a Omegna e sarebbe bello giocarsi il primato anche nel ritorno- l'analisi di coach Marchi.

"Dopo un grande primo tempo, forse il migliore della stagione tenuto conto la caratura dell'avversaria- spiega dall'altra parte coach Lodetti- ci siamo estraniati dalla partita, cominciando a forzare, sbagliando scelte offensive e difensive, permettendo a Domo di giocare la sua pallacanestro, di prendere fiducia con la transizione e con il tiro da 3. Peccato, non siamo stati quelli che volevamo e dovevamo essere, ma onore e merito alla Cestistica che ha assolutamente meritato questa vittoria"

Cestistica Domodossola - Paracchini Expo Foma Omegna 72-69 (15-23, 32-41, 55-53)

Domodossola: De Tomasi 11, Brocca ne, Bellia, Cerutti 13, Frank 16, Bionda ne, Carusi 18, Maglio 3, Baldini 11. All. Marchi