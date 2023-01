Prima Categoria: Vogogna va, il Villa scivola ancora

Notizie di giornata: il Vogogna ipoteca la corsa alla promozione, il Villa fa e disfa come la tela di Penelope.

L’ultima di andata offre sorprese per le ossolane. La più clamorosa è il 4 a 1 subito in casa dal Villa, che soffre – come già in passato – il Trecate trascinato da Apicella (3 gol). La rete ossolana è di Primatesta ma è stata solo una parentesi in una giornata no. I novaresi ringraziano ma il Villa deve subito farsi un esame per capire soprattutto la sua fragilità casalinga. Al ‘Curotti’ i biancocelesti hanno fatto solo 11 dei 27 punti. Il bottino regge grazie ai 16 punti fatti in trasferta. Questa è la terza battuta d’arresto in casa dopo Vogogna e Crevolese. Tocca a Daniele Massoni sbrogliare la matassa.

Chi ormai non fa sconti è il Vogogna. Piega una Crevolese che sembrava rinata. La doppietta di Moggio e la rete di Gallo confermano che la truppa di Castelnuovo ha trovato la continuità necessariala. Il 3 a 0 conferma anche una certa solidità casalinga: è il quarto risultato vincente di fila che i biancoverdi collezionano al ‘Bonomini’.

Bene anche la Varzese. Far punti non era facile, ma i ragazzi di Lipari escono con un prezioso 1 a 1 da Cannobio. Non era trasferta facile ma la formazione ossolana ha saputo andare in vantaggio per prima con Daoro e ha subito il pari al 90'.

Niente da fare per Ornavassese e Fomarco. I neri perdono 4 a 1 a Momo (la rete ossolana è di Elca) su un campo non agevole per nessuno. I biancoverdi cedono 1 a 0 a Cameri, subendo il gol sconfitta all'88'. Una beffa!