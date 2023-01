Oltre 1 milione per le stazioni sciistiche del Vco. Preioni: "Una boccata di ossigeno"

Buone notizie dalla Regione che ha stanziato oltre un milione di euro per sostenere nove grandi e micro stazioni sciistiche del Vco. I beneficiari sono Devero 2.0 a Baceno (20.951,38 euro), Domobianca Srl (238.703,03 euro), Lepontina Gestione Srl a Druogno (34.307,69 euro), Macugnaga Trasporti e servizi (155.041,99 euro), Sag Srl al Mottarone (37.938,49 euro), San Domenico Ski Srl (331.847,47 euro), Scf Monterosa Srl a Formazza (56.282,07 euro), Vigezzo&Friends Srl alla Piana di Vigezzo (157.625,56 euro), Comune di Antrona Schieranco (Alpe Cheggio, 19.231,80 euro).

Per il presidente del gruppo Lega Salvini Piemonte Alberto Preioni si tratta di un’ottima notizia "che dà ossigeno e risorse a uno dei comparti più colpiti dall’emergenza pandemica".

"Essendo il Verbano Cusio Ossola un territorio a carattere prevalentemente montano - commenta Preioni - non posso non accogliere con soddisfazione questo ulteriore investimento sul turismo invernale da parte dell’amministrazione regionale".

"Le attività sportive - rimarca Preioni - rappresentano una fetta importante per l’economia di tutto il Vco, e questi soldi serviranno a mantenere alto il livello di eccellenza nella stagione in corso e nelle prossime e a migliorarlo, laddove possibile. Ottimizzare gli impianti di risalita - conclude Preioni, che ringrazia l’assessore allo Sport Fabrizio Ricca - sarà anche un traino per il settore nevralgico del turismo".