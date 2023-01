Virtus Villa, un capitombolo che preoccupa!

Brutto risveglio per la Virtus Villa. Il 4 a 2 subito in casa dal Trecate riporta i biancocelesti alla realtà. La squadra arrivava da tre vittorie di fila. Ora è quinta in classifica, 27 punti, 8 vittorie, 3 pari e 4 sconfitte; secondo attacco con 31 gol ma una delle difese meno coperte con 24 reti subite. Il Vogogna capolista è a 8 punti ma il campionato è ancora lungo. E già dalla prossima trasferta (Momo), il Villa dovrà dare delle risposte.

Certo l’1 a 4 di domenica è un campanello di allarme per una squadra che ha ambizioni.

‘’E' stata una partita strana – afferma il tecnico Daniele Massoni - . Abbiamo creato subito due occasioni da gol gigantesche e su una ripartenza loro abbiamo subito la prima rete; altri due miracoli del portiere ospite e loro sono andati su ed abbiamo preso il secondo gol; due occasioni sbagliate da Palfini per pochi centimetri e loro hanno realizzato la terza rete. Ogni volta che creavamo loro segnavano''

''Ma al di là di questo - prosegue l'allenatore - è chiaro che prendiamo gol con troppa facilità. In questi anni quello che è stato il nostro fortino, cioè il Curotti, oggi non lo è più: su quattro partite ne abbiamo perse tre in casa. Siamo alla 15a giornata e questo dato negativo è più di un segnale. Però conosco solo un metodo per uscirne: lavorare, lavorare, lavorare!