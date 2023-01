Fiamme in un appartamento di un condominio in Canton Ticino: evacuate trenta persone

Incendio nella notte in Canton Ticino, dove attorno all'1.15 in un appartamento di una palazzina in Via Beltramina a Lugano è scoppiato un rogo.

Secondo una prima ricostruzione, il rogo ha preso avvio dal balcone di un appartamento situato al primo piano di un condominio, propagandosi in seguito al suo interno.

A titolo precauzionale si è resa necessaria l'evacuazione provvisoria di una trentina di inquilini presente nello stabile. Sul posto, oltre ad agenti della Polizia cantonale e, in supporto, della Polizia Città di Lugano, sono intervenuti i pompieri di Lugano, che hanno provveduto a spegnere l'incendio.

Non si segnalano feriti o intossicati. L'appartamento interessato dal rogo ha riportato ingenti danni. Durante le operazioni di spegnimento e i rilievi del caso il tratto di strada interessato è stato chiuso.