Al via il 13 gennaio la seconda edizione di 'Frammenti di Memoria'

Sarà presentata in conferenza stampa il 13 gennaio alle 17 presso la Biblioteca Ceretti di Verbania la seconda edizione di Frammenti di Memoria. La rassegna si aprirà la sera stessa, alle 20.45, presso il presso il Museo della Resistenza “Alfredo Di Dio” con la presentazione della mostra curata dall'Istituto storico Piero Fornara dal titolo “Olocausto del Lago Maggiore”, con un percorso di avvicinamento all'Ottantesimo Anniversario della della Strage di ebrei verificatesi nel novarese e nel Verbano Cusio Ossola nel settembre-ottobre 1943. La mostra sarà esposta sino al 05 febbraio 2023 e successivamente dal 06 febbraio all’11 marzo 2023 presso il Collegio Mellerio Rosmini di Domodossola. Per visite guidate anche scolastiche scrivere a didattica@isrn.it

“La rassegna -spiegano i curatori dell'iniziativa- intende soprattutto rivolgersi alle nuove generazioni, affinché abbiano la possibilità di interrogarsi sulle pagine più oscure della storia d’Europa e sulla condizione della natura umana, mediante percorsi di riflessione storica diversificati che coinvolgono anche i new media. Come per la passata edizione, diversi appuntamenti afferenti a molteplici forme comunicative si alterneranno per raccontare e testimoniare 'Frammenti' di storie e di umanità cancellate e oscurate dall’atroce macchina concentrazionaria nazifascista. Dinanzi a quell’orrore il nostro impegno è quello di coltivare la memoria per non disperdere il passato, tanto più ora che gli ultimi testimoni diretti dello sterminio nazifascista progressivamente vengono a mancare”.

Il calendario proseguirà il 20 gennaio con l’iniziativa “Atelier di Lettura” presso il Museo della Resistenza “Alfredo Di Dio” e la Biblioteca Comunale di Ornavasso –, approfondendo il libro di Guido Weiler, La bufera – Una famiglia di ebrei milanesi con i partigiani dell’Ossola, ed. Giuntina, Firenze 2002.

Il 27 gennaio 2023, in occasione della Giornata della Memoria, inizierà il percorso cinematografico dedicato alla Shoah, dal titolo Cinememoria, a cura della Società Filosofica Italiana di Verbania e dell’Istituto Storico Fornara, presso la Biblioteca Civica Ceretti di Verbania con la proiezione del documentario “Anne Frank – Vite parallele”.

Per questa edizione il cineforum dedicato alla memoria sarà itinerante e il 3 febbraio 2023 si svolgerà presso il Museo della Resistenza “Alfredo Di Dio” di Ornavasso con la proiezione di “Un cielo stellato sopra il ghetto di Roma”, film diretto da Giulio Base. I successivi appuntamenti saranno: Concorrenza Sleale di E. Scola (2021), 17 febbraio a Domodossola; Andremo in città di N. Risi (1966), 3 marzo a Verbania; Rosenstrasse di M. von Trotta (2003), 10 marzo a Verbania.

Il 24 febbraio 2023 alle ore 16:30 presso l’Auditorium dell’IIS “L. Cobianchi” si svolgerà un seminario di formazione rivolto al personale docente delle scuole secondarie di I grado e II grado, agli operatori delle biblioteche e dei musei, dal titolo “Le donne italiane deportate ad Auschwitz: ebree e 'politiche'" a cura di Laura Fontana, storica e Responsabile per l'Italia del Mémorial de la Shoah di Parigi. Il seminario di formazione rappresenta un’opportunità formativa esclusiva per il personale docente del territorio e ai partecipanti iscritti sarà fornito del materiale curato dalla storica Fontana. I docenti interessati potranno iscriversi al percorso formativo compilando il “Modulo di Adesione” disponibile al seguente link, aderendo alla proposta formativa desiderata:

Frammenti di Memoria 2023 – Modulo di adesione Formazione Docenti

Il percorso cinematografico e il seminario di formazione con Laura Fontana, per i richiedenti, possono valere come proposta di aggiornamento certificato per i docenti.

La rassegna proseguirà il 7 marzo 2023 alle ore 11:30 con l’incontro-testimonianza rivolto alle classi quinte delle scuole secondarie di II grado della provincia di Verbania e di Novara con la scrittrice ungherese sopravvissuta alla Shoah Edith Bruck, a partire dal libro Il Pane Perduto, edito da la Nave di Teseo (gennaio 2021). L’incontro si svolgerà su piattaforma online con la collaborazione dell’associazione “Progetto Memoria” di Roma e dell’IIS “L. Cobianchi” di Verbania. Il libro è risultato vincitore del Premio Strega Giovani 2021 e del Premio Letterario Viareggio-Rèpaci 2021.La Biblioteca verbanese potrà fornire agli Istituti Scolastici il prestito del libro per consentire la lettura del testo agli studenti prima dell’incontro.

Per prenotarsi all’incontro è necessario compilare il Modulo di Adesione entro il 10 febbraio 2023 al seguente link: Modulo di adesione – Incontro con Edith Bruck

Ultimo appuntamento dedicato alla memoria, l’11 marzo 2023 alle ore 20:45 presso l’Auditorium della S.M.S. “G. Floreanini” di Domodossola, con la rappresentazione teatrale “Luoghi di memoria”, dedicata a Becki Behar, ai ragazzi Jean, Robert, Blanchette Fernadez Diaz, Elena Ovazza ai bambini, ai ragazzi, e a tutte le vittime dell’indifferenza a cura del Teatrino al forno del pane Fondato da Giorgio Buridan Ass. APS – Iscritta alla UILT. Spettacolo di lettura interpretativa e commenti musicali a cura di Maria Silvia Caffari. Lettori: Maria Silvia Caffari, Mario Cottura.

Nell’ambito della rassegna, inoltre, è stato organizzato per il 14 aprile 2023 un incontro con don Renato Sacco sui temi della pace e dei diritti umani.

Frammenti di Memoria è organizzata nell’ambito delle celebrazioni del Giorno della Memoria dall’Istituto Storico della Resistenza Piero Fornara, con la collaborazione e il patrocinio dell’Istituto Nazionale F. Parri, della Comunità Ebraica di Vercelli-Biella, Novara e VCO, della Città di Verbania, della Città di Domodossola, della Biblioteca Civica P. Ceretti di Verbania, della Società Filosofica Italiana sezione di Verbania, della Casa della Resistenza di Verbania, dell’Ufficio Scolastico Territoriale di Verbania, dell’IIS “L. Cobianchi” di Verbania, dell’ Associazione Progetto Memoria di Roma, del Museo della Resistenza Alfredo Di Dio di Ornavasso, di Anpi Comitato provinciale di Verbania e Comitato provinciale di Novara, della F.I.V.L e in collaborazione la S.MS. G. Floreanini di Domodossola e il Teatrino al Forno del Pane fondato da Giorgio Buridan.

Coordinamento Scientifico – Frammenti di Memoria: E. Mastretta, Direttrice Scientifica ISRN “P. Fornara”, F. Caniglia, Collaboratrice ISRN “P. Fornara”, M. Rizzi, Presidente Soc. Filosofica Italiana – sez. VB, M. Zucchi, Curatrice Museo della Resistenza “Alfredo Di Dio” di Ornavasso.