"Tutelare il benessere mentale del personale in divisa, chi ha bisogno di aiuto deve poterlo ricevere"

“A livello nazionale si registra almeno un suicidio a settimana nel personale di polizia. Un dato allarmante che ci preoccupa molto e di cui è fondamentale parlare sempre di più per far capire a chi soffre di disagio psicologico che è possibile trovare aiuto.

È importante che il personale delle forze di polizia e armate abbiano la piena garanzia di ricevere supporto, senza l’ulteriore paura di poter perdere il proprio posto di lavoro. Il rischio di vedersi tolto il distintivo e la pistola, per non parlare del licenziamento, è motivo di ansia per chi già attraversa una situazione di difficoltà. Un'alternativa potrebbe essere un cambio di mansione, così da mantenere il posto di lavoro.

Le amministrazioni, a loro volta, hanno il dovere di prendere seriamente in considerazione il benessere mentale dei loro dipendenti. Anche la Regione dovrebbe fare di più, in primis promuovendo iniziative volte a conoscere la portata del fenomeno.

Il lavoro della polizia può essere estremamente stressante e a volte può esporre gli agenti a situazioni difficili e traumatiche. Ringrazio le varie rappresentanze sindacali per aver portato le loro testimonianze in commissione consiliare e per aver raccontato un mondo difficilmente permeabile”.

Così in un comunicato il capogruppo regionale M5S Piemonte Sarah Disabato.