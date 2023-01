Manutenzione degli impianti, la notte chiude in direzione sud la galleria Montecrevola

Proseguono gli interventi di manutenzione in notturna degli impianti tecnologici e di illuminazione all’interno della galleria ‘Montecrevola’, sulla statale 33 “del Sempione” nel comune di Crevoladossola. Per consentire l’esecuzione delle lavorazioni, tra mercoledì 11 e venerdì 13 gennaio è prevista la chiusura notturna al traffico della corsia in direzione sud/Milano con deviazione della circolazione sulla viabilità provinciale all’imbocco nord della galleria (ex SS659).

Non sono invece previste modifiche al traffico in direzione nord/Sempione che potrà transitare in galleria in concomitanza con le lavorazioni. La limitazione sarà in vigore nella sola fascia oraria 21:00 – 6:00. Anas, società del Gruppo FS Italiane, ricorda che quando guidi, Guida e Basta! No distrazioni, no alcol, no droga per la tua sicurezza e quella degli altri (guidaebasta.it). Per una mobilità informata l’evoluzione della situazione del traffico in tempo reale è consultabile anche su tutti gli smartphone e i tablet, grazie all’applicazione “VAI” di Anas, disponibile gratuitamente in “App store” e in “Play store”. Il servizio clienti “Pronto Anas” è raggiungibile chiamando il numero verde gratuito 800.841.148.