Climatizzazione: boom di vendite online per i condizionatori senza unità esterna

Per le esigenze architettoniche più particolari, ove ad esempio vi sia da preservare un edificio di interesse storico o non esista spazio a sufficienza, aumentano sempre di più le installazioni di climatizzatori senza unità esterna, dispositivi monoblocco che si rivelano anche economicamente più convenienti.

Pur se ovviamente di dimensioni diverse rispetto a un condizionatore classico, questi dispositivi hanno bisogno solo di alcuni fori a livello murale per lo scambio termico con l'esterno.

Al giorno d’oggi possono essere acquistati anche online, per esempio guardando a un condizionatore senza unità esterna su climamarket.it, e-store di riferimento nella vendita di sistemi di climatizzazione dei migliori brand presenti sul mercato.





Come scegliere il condizionatore senza unità esterna

La prima cosa da verificare è la potenza che si desidera, la quale dipende ovviamente dall'area da servire: in una stanza da 15 mq un 7 mila BTU è sufficiente, mentre occorre arrivare almeno a 10 mila BTU se i metri quadri sono 15 o più. Naturalmente, possono sia produrre aria calda che fredda e i più performanti hanno tecnologie come la pompa di calore e l'inverter.

La pompa di calore con sistema aria-aria non fa altro che prelevare aria dall'esterno, convogliarla nello scambiatore e mutarla in calda o fredda a seconda che ci si trovi nella stagione invernale o estiva; una fonte totalmente green, quindi, nonché infinita.

L'inverter invece permette un notevole risparmio in bolletta, in quanto farà lavorare il motore al regime minimo una volta raggiunta le temperatura desiderata: l'energia elettrica consumata sarà quindi sempre ottimizzata.

A livello di installazione, vi sono sia i classici modelli a muro che quelli a pavimento, da riservarsi ove vi sia più spazio calpestabile o persino in aree industriali.

La garanzia proposta dai migliori store, infine, è di almeno due anni e molti offrono anche installazione inclusa, oltre alla possibilità di richiedere gli eco-incentivi relativi laddove previsto.





Gli optional dei condizionatori senza unità esterna

Così come i modelli con motore esterno, anche i condizionatori monoblocco possono diventare dual split, servendo due ambienti in contemporanea: le unità interne sono connesse così da far funzionare entrambi gli elementi. Oltre all'inverter, inoltre, sono spesso presenti funzionalità come la Eco, a risparmio energetico, la Auto, che regola la temperatura e la potenza grazie a sensori che percepiscono la temperatura circostante e la Sleep che garantisce anche una maggior silenziosità notturna, oltre a un sistema di modulazione costante della temperatura.

Grande importanza ricoprono i sistemi di filtraggio, che devono impedire a polvere, allergeni e persino sostanze potenzialmente irritanti o dannose di essere immesse nell'ambiente. Vengono utilizzati carboni attivi che trattengono persino i cattivi odori e, in ogni caso, il filtro sarà sempre facilmente accessibile nella parte anteriore per una pulizia costante.

In modalità Deumidificazione, invece, il condizionatore senza unità esterna elimina semplicemente l'umidità in eccesso, garantendo un ulteriore risparmio in bolletta e consentendo di percepire immediatamente un'aria meno fredda o meno calda. Non manca anche la classica ventilazione, che da sola nelle giornate estive meno roventi può comunque dare sollievo riducendo i consumi.

I sistemi di programmazione sono altrettanto importanti, non solo in virtù di una praticità immediata, ma anche per modulare accensione, spegnimento e temperature in modo che seguano le reali esigenze della giornata.

Completano il profilo del condizionatore monoblocco ideale un design sobrio che si adegua a tutti gli ambienti e un display retroilluminato che mostra chiaramente le impostazioni del momento. L'integrazione della domotica, infine, permetterà all'utente di intervenire anche a distanza con app per smartphone compatibili con connessioni Bluetooth o Wi-fi.