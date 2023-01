Coperture in amianto: I vari pericoli e come evitarli con la bonifica

Le coperture in amianto presenti in alcune abitazioni datate, possono rappresentare un rischio rilevante per la salute che ci vivono. Fortunatamente è possibile eliminare il problema procedendo con la bonifica.

Le coperture in amianto: quali sono i rischi per la salute

Nonostante in Italia l'eternit sia stato bandito nel 1992 grazie alla legge numero 257 emanata il giorno 27 marzo, ci sono diverse strutture edili che ancora presentano le coperture in amianto.

Questo può rappresentare un rischio rilevante per la salute in quanto l’inalazione delle polveri sottili rilasciate nell’aria può far insorgere un tumore in grado di colpire qualsiasi parte del corpo.

L'amianto è costituito da fibre divise longitudinalmente per cui possono frantumarsi facilmente ed entrare nelle profondità degli alveoli polmonari delle persone che respirano queste polveri.

Studi scientifici hanno permesso di accertare ormai da tantissimi anni che l'amianto e le sue fibre sono cancerogene per l'essere umano. Naturalmente le coperture possono essere più pericolose se rilasciano con maggiore facilità nell'area queste fibre per cui risultano friabili mentre quando la realizzazione è stata effettuata con dei materiali compatti come il cemento amianto conosciuto anche come eternit il pericolo è meno importante, ma ugualmente presente.

Qualora le coperture siano state deteriorate ed è presente il rilascio di fibre di amianto, è indispensabile procedere con la bonifica secondo quanto previsto dalle attuali procedure.

Cosa dice la normativa

La legge numero 257 emanata il 27 marzo del 1992 di fatto ha bandito definitivamente l'utilizzo di amianto per realizzare qualsiasi genere di struttura. Il problema ovviamente riguarda case realizzate prima del 1992 nelle quali potenzialmente la copertura potrebbe essere stata realizzata con l'uso dell'eternit.

Qualora la copertura sia in amianto, la legge prevede che è obbligatorio segnalare la presenza all'ASL oppure alle forze dell'ordine. Questo non significa che c'è obbligo di rimozione o di bonifica, ma soltanto nel caso in cui la tettoia dovesse presentare un rischio legato alla salute delle persone per cui è friabile.

Naturalmente nel corso degli anni, con il passare del tempo e con l'azione deleteria degli agenti climatici, la copertura va incontro a un progressivo degrado che potrebbe rendere più friabile anche un materiale compatto come l'eternit.

C'è dunque il rischio concreto che l'eternit apposta sbriciolarsi e diffondere le sue pericolose microfibre tossiche. A questo punto la migliore opzione possibile è di procedere con un'opera di bonifica che deve essere effettuata da una ditta specializzata in piena sintonia con l'ASL competente territorialmente.

C'è da sottolineare che la normativa prevede che, qualora il proprietario dello stabile non informi le autorità competenti della presenza di amianto, si può andare incontro a una sanzione amministrativa pari a 1.500 euro.

Tuttavia, oltre a questo aspetto, c'è da considerare che eliminare il problema è importante per tutelare la salute di sé stessi e di tutti i componenti della famiglia perché in passato ci sono stati tanti casi di persone che negli anni hanno sviluppato malattie principalmente all'apparato respiratorio.

Come viene effettuata la bonifica

Se si ha la certezza di presenza di amianto nelle coperture della propria abitazione, è consigliato rivolgersi a una ditta specializzata, come ad esempio MBA Ambiente Milano, che proceda con l’attività di bonifica.

La procedura prevede che per le abitazioni private le responsabilità siano a carico del proprietario il quale avrà il compito di denunciare il tutto all'ASL e di procedere con il metodo di bonifica più adatto che verrà ovviamente valutato dall'impresa a cui ci si è rivolto.

In buona sostanza si può procedere con la rimozione della copertura attraverso un'attenta fase di smontaggio, sollevamento e imballaggio con tanto di messa a terra di tutte le parti composte da eternit. Si tratta di operazioni particolarmente delicate perché bisogna salvaguardare l'integrità fisica dei materiali per evitare che ci sia uno sbriciolamento del materiale con relativo rilascio nell'ambiente di polveri di amianto.

Non a caso ci sono apposite attrezzature e utensili manuali che permettono di rimuovere e trasportare le lastre. I mezzi meccanici sono provvisti di sistema di aspirazione a filtri assoluti che permettono di evitare che eventuali polveri rilasciate si disperdono nell'aria ma piuttosto vengano raccolte in un apposito contenitore.

L'incapsulamento e la sovra copertura

L'attività di rimozione richiede un servizio specifico che preveda lo smaltimento presso appositi siti specializzati e quindi successivamente procedere con l'installazione di una nuova copertura.

Una valida soluzione qualora non fosse possibile procedere con la rimozione e l'incapsulamento delle parti in amianto. In questo caso la ditta incaricata prima procederà con l'aspirazione delle superfici per eliminare eventuali frammenti e polveri.

Viene usato un prodotto particolare che permette di far aderire perfettamente il trattamento successivo effettuato per incapsulare ossia isolare le parti in amianto, in maniera tale che non ci possa mai essere contatto con le persone e con l'ambiente interno ed esterno.

Anche in questo caso si utilizzano degli appositi strumenti e prodotti impregnanti per rendere efficace il legame tra le fibre di amianto. Si va a formare una sorta di membrana molto spessa sulla superficie più esterna incrementando così la resistenza agli agenti atmosferici. Un'ultima alternativa è procedere con la realizzazione di una sopra copertura ossia di una nuova copertura che va a coprire quella precedente in amianto.

Tuttavia, per prendere in considerazione quest'ultima opzione, bisogna che ci siano le giuste premesse, in particolare che la copertura esistente sia in grado di sostenere un peso molto più elevato.