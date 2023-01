Leggera crescita della disoccupazione in Canton Vallese

La città di Briga, in Vallese

E’ aumentato di 0,8 punti il tasso di disoccupazione in Canton Vallese: a dicembre si è assestato al 2,9%. A fine anno 2022 risultavano iscritte agli Uffici Regionali del Lavoro del Vallese 5.164 persone: in un mese ci sono state 1.423 iscrizioni in più. A livello svizzero il tasso di disoccupazione si attesta al 2,1% (+0,1%) .

Secondo le analisi, l’ aumento della disoccupazione è dovuto a un rallentamento delle attività nel settore edile, che rappresenta 1.211 disoccupati in più a livello cantonale.

Su tutto il 2022, il numero medio di disoccupati nel Vallese è sceso a 4.111, ovvero 1.644 in meno rispetto all'anno precedente. In concreto, il tasso di disoccupazione cantonale è sceso al 2,3% (-0,9 punti).