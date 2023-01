Vanzone, contributi per le attività artigianali e commerciali

Il Comune di Vanzone con San Carlo ha emesso un bando per la concessione di un contributo a fondo perduto per incentivare lo sviluppo economico, il miglioramento e il mantenimento delle attività economiche artigianali e commerciali.

Il paese anzaschino è infatti assegnatario delle risorse del Fondo di sostegno alle attività economiche, artigianali e commerciali del Ministero nell'ambito della strategia nazionale per lo sviluppo delle aree interne. Il fondo è ripartito tra i Comuni presenti nelle aree interne con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dal Ministro per il Sud e la coesione territoriale, che ne stabilisce termini e modalità di accesso e rendicontazione. A Vanzone per il 2022 sono stati stanziati 11.219 euro.

Ciascuna impresa può presentare una sola domanda di contributo avendone titolo per l’attività commerciale/artigianale risultante dall’iscrizione camerale da allegare alla domanda. Il contributo è cumulabile con tutte le indennità e le agevolazioni, anche finanziarie, emanate a livello nazionale per fronteggiare l’attuale crisi economico finanziaria causata dall’emergenza sanitaria da Covid-19. Sono ammesse a fruire del contributo le piccole e micro imprese svolte in ambito commerciale e artigianale con sede nel Comune.

Le azioni di sostegno economico possono ricomprendere contributi a fondo perduto per spese di gestione, iniziative che agevolino la ristrutturazione, l'ammodernamento, l'ampliamento per innovazione di prodotto e di processo di attività artigianali e commerciali, incluse le innovazioni tecnologiche indotte dalla digitalizzazione dei processi di marketing on-line e di vendita a distanza, nella forma di contributi in conto capitale ovvero di contributi a fondo perduto per l'acquisto di macchinari, impianti, arredi e attrezzature varie, per investimenti immateriali, per opere murarie e impiantistiche necessarie per l'installazione e il collegamento dei macchinari e dei nuovi impianti produttivi acquisiti.

Le domande per la richiesta di contributo relative al 2022 devono essere presentate entro e non oltre le ore 12 del 22 febbraio. L’elenco dei beneficiari del contributo sarà pubblicato entro il 15 marzo 2023. Gli interessati possono trovare tutte le informazioni per partecipare al bando nel sito del Comune. www.comune.vanzoneconsancarlo.vb.it