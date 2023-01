Un successo la festa dell'Epifania a Santa Maria Maggiore

Successo per la festa dell'Epifania organizzata dalla Pro Loco di Santa Maria Maggiore, Crana e Buttogno: venerdì 6 gennaio quasi 500 partecipanti hanno indossati i panni dell'anziana signora che consegna doni a tutti i bambini e hanno inondato le vie del capoluogo vigezzino per la fiaccolata delle Befane in compagnia della musica della Dirty Dixie Jazz Band.

Già nel pomeriggio sono stati numerosi i bambini - 58 per la precisione - che hanno partecipato al pomeriggio di giochi e disegni dedicati alla Befana. «Siamo davvero felici dell'ottima riuscita della festa; – commenta la presidente della Pro Loco, Michela Prelli – è stata l'edizione con più presenze. Ringrazio tutte le persone che hanno partecipato, con un ringraziamento particolare alle volontarie che hanno collaborato per l'allestimento del punto ristoro. L'appuntamento è per il prossimo anno a Santa Maria Maggiore». Al termine della fiaccolata i bambini hanno ricevuto un piccolo regalo e sono stati premiati i travestimenti più originali.