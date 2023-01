Premosello, evade dai domiciliari: arrestato dai carabinieri

I Carabinieri della Stazione di Premosello Chiovenda hanno tratto in arresto in esecuzione di un ordine di carcerazione un pregiudicato di 22 anni residente a Vogogna in aggravamento della misura cautelare degli arresti domiciliari a cui era già sottoposto.

Il giovane infatti, di origini nordafricane, era stato tratto in arresto questa estate in esecuzione di una ordinanza di custodia cautelare per estorsione a seguito delle indagini dei Carabinieri di Premosello, che avevano accertato come il giovane avesse indotto con reiterate minacce un giovane ventenne del posto ad acquistargli uno smartphone del valore di 1.300 euro. I militari all’epoca dei fatti avevano anche rinvenuto il telefono nelle disponibilità dell’indagato a seguito di perquisizione domiciliare.

Nel corso del mese di dicembre appena trascorso il pregiudicato era stato sorpreso in due occasioni dai carabinieri fuori dall’abitazione in cui stava scontando gli arresti domiciliari venendo denunciato per evasione in entrambe le occasioni con richiesta di aggravamento di misura. L’altro giorno i carabinieri della Stazione di Premosello, ricevuta l’ordinanza di aggravamento della misura hanno arrestato l’uomo portandolo direttamente in carcere su disposizione dell’Autorità Giudiziaria di Verbania.