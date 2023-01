Costo carburanti, il Vco è nella media delle province italiane

Il Verbano Cusio Ossola è, secondo la cartina dell’Osservatorio prezzi del ministero delle Imprese e del made in Italy, una di quelle delle province dove il prezzo di benzina a gasolio rientra nella media italiana. Cioè: non è tra la province più care (come Bolzano, Varese, Como, Nuoro e Ogliastra), né tra quella a buon mercato (vedi Biella, Catania, Ancona, Macerata, Fermo, Terni, Carbonaia-Iglesias e Pescara).

E questo è la conferma della mappa a macchia di leopardo dei vari distributori di carburante della nostra Penisola, dove il prezzo è notevolmente diverso. Costi che fanno discutere, un argomento che, come al solito, divide la nostra inadeguata classe politica.

Più favorevole è il prezzo della benzina verde nei distributori svizzeri che appena oltre il confine col Vco, dove però il diesel costa di più che in Italia.