Industrie piemontesi in crescita (+3,8%): l'aiuto del digitale

Dopo un periodo piuttosto difficile (dovuto principalmente alle conseguenze dell'emergenza sanitaria e della guerra in Ucraina), infatti, molte aziende si stanno impegnando per ampliare i propri orizzonti e le opportunità di business attraverso l'utilizzo del marketing digitale.

In questo contesto, le industrie piemontesi, in particolar modo quelle medio-piccole, hanno conosciuto una importante crescita negli ultimi anni.

In questo articolo si vedranno alcuni dati recenti sulla crescita delle aziende piemontesi e i suggerimenti più importanti per crescere nel digitale.

Percorsi di innovazione per le imprese piemontesi

Nel secondo trimestre del 2022, la produzione industriale in Piemonte ha segnato un +3,8% rispetto ai tre mesi precedenti (periodo in cui si era registrata una crescita del +5,2%), e ha portato a una crescita media nel primo semestre dell’anno pari al 4,5%.

Sulla scia di questo sviluppo economico, le amministrazioni comunali e regionali hanno avanzato delle proposte volte a incentivare la digitalizzazione delle aziende. La Regione Piemonte, infatti, prevede servizi atti a supportare i percorsi di innovazione digitale delle piccole e medie imprese. Questi accorgimenti vogliono porsi alla base della crescita e della competitività delle aziende piemontesi, ponendo particolare attenzione sui settori relativi all'artigianato, al commercio e ai servizi.

I suggerimenti per crescere nel digitale

La digitalizzazione dei servizi offerti alle imprese può rivelarsi fondamentale per quelle piccole realtà che, al fine di non essere costrette a chiudere i battenti, necessitano di essere valorizzate e pubblicizzate nel migliore dei modi.

In territori consistenti di piccole realtà, imprese con meno di 100 dipendenti sono molto diffuse, e spesso sono coinvolte nella costruzione di un personale modello di business da digitalizzare. Per quanto possa inizialmente sembrare un processo ostico, la transizione al digitale risulta invece piuttosto semplice, se fatta con gli strumenti giusti.

Prima di tutto, per lanciare da zero o migliorare la presenza online dell’azienda sarà necessario creare un sito web. Prima di aprirlo è bene valutare se sia il caso di puntare su un sito che faccia semplicemente da “vetrina” oppure se questo dovrà contribuire in modo più deciso allo sviluppo del business (come accade per gli e-commerce, per esempio). Per evitare spese in questa fase si può sfruttare un servizio di hosting a costo zero, scegliendo quindi tra i migliori che si trovano gratis, accessibili a chiunque.

Cosa fare dopo aver creato un sito web aziendale? A questo punto sarà il caso di sfruttare anche altri strumenti del digitale, pensati proprio per valorizzare le attività commerciali nel migliore dei modi. Ne sono un esempio le campagne di Social Media Marketing, che consentono di raggiungere un numero sempre crescente di potenziali clienti interessati ai prodotti o ai servizi e farsi conoscere meglio.

In questo prospettiva, anche la SEO risulta fondamentale: acronimo di Search Engine Optimization (“ottimizzazione per i motori di ricerca”), la SEO offre l'opportunità di trovare le parole chiave inerenti al business che si intende promuovere, aumentando la notorietà e il valore del brand in rete. Secondo gli esperti, la SEO rappresenta probabilmente l'unico metodo di strategia di marketing digitale in grado di assicurare dei risultati duraturi nel medio e lungo termine.

Oltre all’ampliamento del bacino di pubblico, però, è bene pensare anche alla qualità del servizio offerto. Per questo motivo diventa opportuno ascoltare i clienti e offrire un buon servizio di assistenza e supporto, in modo da comprenderne meglio i bisogni, soddisfarli ed evitare che si rivolgano ad aziende concorrenti.

Con un minimo di approccio tecnologico e tanta curiosità si potrà fare una grande differenza per lo sviluppo della propria attività.