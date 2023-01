Annuale assemblea dei soci il gruppo Alpini di Domodossola sabato 14 gennaio alle 15. Durante la riunione nella sede di via Spezia si voterà per eleggere il nuovo direttivo e il capogruppo, che resteranno in carica per i prossimi 3 anni. In programma anche la relazione morale del capo gruppo in carica e il rendiconto finanziari