Cosa dobbiamo attenderci dalle stelle nei prossimi giorni

ARIETE : Non trasparirete pacifici e beati nel corso di un periodo che vi vedrà sbuffanti e punzecchianti quasi voleste dare delle svolte a ciò che turba senza però saper da qual parte iniziare. Alla faccia di trattative, bilanci, impegni e oneri riuscirete a trovare lo spazio per un raduno, una cenetta, un ruspante ritrovo o una rimpatriata con un’amica o amico di vecchia data. Venerdì, sabato e domenica adatti per fare acquisti approfittando dei saldi! Venerdì caotico.

TORO : La tensione vi renderà nervosi e pronti a sbottare o a rimanere di stucco dinanzi a soggetti reputati più disponibili e corretti. Con Saturno che guarda di storto converrà, in ogni settore, usare prudenza al fine di non pagare personalmente lo scotto dell’altrui incoscienza. In ambito amichevole qualcuno sparirà dalla circolazione: soprassedete perché non meritava poi così tanta considerazione… Acciacchi da lenire consultando un dottore. Una missiva vi lascerà ammutoliti.

GEMELLI : Non si ricava pane da un sacco di segatura: inutile sperare dunque che gli stolti diventino saggi o far affidamento su incalliti contaballe. La vostra pazienza sta superando ogni limite e non vedete l’ora di risolvere una questione stante sul groppone ma avrete presto l’opportunità di riscattarvi a patto di reagire e credere in un domani migliore, così come vi caverete un pallino od effettuerete un acquisto stuzzichino. Pomeriggi convulsi. Contatti con dottori.

CANCRO : Di fronte ad un’angheria mostratevi superiori scansando avvilimenti o rancori partendo dal presupposto che ogni sasso scagliato torna sempre a chi lo ha buttato e contate sull’appoggio di persone disposte ad elargire consigli disinteressati. Onde evitare seccanti discussioni, in un preciso frangente, non dite tutto ciò che pensate: scatenereste fuochi e fiammate… La gestione del budget andrà controllata poiché talune spese propenderanno a superare le entrate.

LEONE : A questo imberbe 2023 non chiedete l’impossibile ma solo di avere un briciolo di salute, valute e che non vi si rompano le anime più del dovuto anche se saranno in diversi a punzecchiarvi o contraddirvi … Oltretutto vi toccherà in fretta e furia tamponare un problema mentre il benessere andrà salvaguardato. Qualche nativo si toglierà un peso o, per sé stesso od altri, contatterà con dottori. Domenica variegata e adesione ad uno spettacolino o tavolata.

VERGINE : Se appartenete alla categoria degli ansiosi basterà un nonnulla a farvi ingigantire problematiche risolvibili con la tenacia e la fermezza… Se invece siete tosti e zucconi sappiate che presto taglierete un traguardo con tanto di meritate ovazioni. Un tipetto falsetto si insinuerà sul lavoro o nel ménage familiare: stanatelo e allontanatelo così come non mancheranno bisticci tra accoppiati causa divergenze di opinione! Promessa da mantenere e fanciulla da sostenere.

BILANCIA : Confidate nell’ultimo quarto di Luna che, formandosi il 15 gennaio nella vostra costellazione, aiuterà a superare ostacoli e difficoltà a patto che evitiate di arrabbiarvi per il ritegno di un soggetto che conoscete da parecchio… I prossimi giorni saranno impegnativi considerate le mille cosucce da sbrigare ma vi rifarete domenica sia per divertirvi che per riposare. Uno spizzico di titubanza sfiorerà qualche coppietta. Curatevi ai primi sintomi di malanni stagionali.

SCORPIONE : Per molti di voi la settimana appare essere alquanto variegata: avvenimenti imprevisti si intrecceranno a fatti dati quasi per scontati, uno strano discorso lascerà perplessi, in ambito privato, affettivo od operativo, regnerà un’atmosfera opacizzata, non riuscirete a comprendere i pensieri altrui e le finanze faranno difetto. Occhio inoltre a non beccare contravvenzioni e contro l’influenza usate le dovute precauzioni. Nel contempo una bella novella busserà alla finestrella.

SAGITTARIO : La pazienza è una gran virtù ma l’opposizione di Marte vi renderà inquieti, stressati e stufi di aspettare risoluzioni che, tardando a giungere, fanno sbottare ed ansimare. Ma forza e coraggio che presto vi libererete di un fardello o vi accadrà qualcosa di bello così come una telefonata, una visita o un responso riempirà il cuore di gioia. In campo sentimentale non atteggiatevi a struzzi ma optate per una scelta liberatoria… Due fatti strani costelleranno il week-end.

CAPRICORNO : Giornate incongruenti vi attendono al varco compresi fatterelli talmente paradossali dal far concorrenza a taluni parlamentari… Ma non incupitevi pensando piuttosto a stemperare antichi magoni, farvi avanti nella tortuosa via, combinare una serata mangereccia, frequentare esseri allegri e bonaccioni. Tra talune coppiette si insinuerà il tarlo del sospetto mentre altre, più giovani, accarezzeranno un sogno o progetto. Malignità da femmine e sorprese tra sabato e lunedì.

ACQUARIO : Trovandovi in una fase di stallo aspetterete inerti che il destino vi indichi la strada giusta da seguire e a tal riguardo, grazie al trigono di Marte e al sestile di Giove, entro fine mese, riuscirete a riassettare gli ammassati scaffali del subconscio guardando più ottimisticamente all’imminente avvenire… Un figlio, un anziano, un parente desterà preoccupazioni: sostenetelo moralmente e ve ne sarà grato! Scartoffie e conteggi da sistemare e revisionare.