Cardezza si prepara alla patronale di Sant'Antonio

Cardezza si prepara alla festa patronale di Sant'Antonio Abate il 17 gennaio.

Il programma prevede il 16 gennaio, alle 14, la partenza a piedi, lungo la mulattiera, delle donne in costume e dei fedeli per il trasporto a spalla del pane. A guidare il gruppo sarà il parroco don Paolo Cavagna. “Quest'anno – spiega Silverio Falcioni, uno dei volontari che si occupa dell'organizzazione della festa - è prevista anche la partecipazione di un gruppo di escursionisti di Borgomanero che incuriositi dalla tradizione intendono fare il percorso e aiutare gli abitanti nel trasporto del pane". Depositato il pane all'oratorio di San Fermo, nella piazza della chiesa alle 15.30 seguirà la benedizione del fuoco e degli animali e alle 16 la messa.

Martedì 17 gennaio alle 10.30 sarà celebrata la messa solenne seguirà la distribuzione del pane benedetto fuori dalla chiesa e nel''oratorio; alle 14.30 si svolgeranno i vespri solenni e la benedizione eucaristica.

L’usanza da parte della comunità di Cuzzego di portare a Cardezza il pane per essere benedetto e distribuito il 17 gennaio affonda le sue radici nelle vicende secolari del piccolo oratorio di Cuzzego e delle chiese vicine e seppur con alcune modifiche prosegue anche oggi. Nel periodo natalizio alcuni volontari hanno fatto il giro a Cuzzego e Cardezza a raccogliere le offerte necessarie per l’ordinazione del pane; un tempo le offerte erano cereali e il pane veniva cotto nel forno a legna ora invece il pane di segale viene acquistato nelle panetterie della zona.

“Grazie ai contributi delle famiglie del paese -spiega Silverio – avremo a disposizione più di 300 chili di pane da distribuire. Come tradizione nella distribuzione come primo gesto verranno offerte otto pagnotte agli abitanti, una sorta di 'dazio' che già un tempo veniva riconosciuto ai residenti di Cardezza ”. La festa coniuga all'aspetto religioso anche quello sociale e del ritrovo tra tra gli abitanti dei paesi vicini e terminata la festa in molti decidono di fermarsi e pranzo o a cena nel circolo davanti alla chiesa. Il costo del pranzo è 25 euro e della cena 20.