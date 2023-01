Mondo crypto: cosa sapere sull'andamento del Bitcoin

In questo avvio di 2023 moltissime persone stanno raccogliendo informazioni sul Bitcoin e sul possibile andamento che potrebbe avere nel corso del 2023. Questo è dovuto al fatto che il 2021 è stato un anno eccezionale per la regina delle criptovalute, durante il quale il Bitcoin ha fatto segnare il suo massimo storico. Nel 2022 però le cose sono cambiate e il Bitcoin, così come quasi tutte le crypto, ha perso quote sostanziali del proprio valore, di conseguenza oggi gli investitori si chiedono se il 2023 potrà essere l'anno della ripresa.

A questo riguardo è molto importante consultare le differenti proiezioni e le analisi degli analisti ma è altrettanto importante sapere che non è mai possibile stabilire in anticipo con certezza l'andamento di una valuta digitale. Di conseguenza è molto importante valutare diverse alternative ma è fondamentale farlo con prudenza, in modo da considerare sia i rischi che le opportunità di un possibile investimento in Bitcoin.

Cosa è importante sapere sul Bitcoin

Per chi valuta la possibilità di investire su questo asset è molto importante fare riferimento all’andamento e valore del Bitcoin, in modo da provare a individuare un buon punto di ingresso e sfruttarne appieno le possibilità che offre. Tutte le criptovalute sono infatti caratterizzate dalla possibilità di incrementare o di perdere parte del loro valore nel giro di pochissimo tempo. Proprio questa loro caratteristica rappresenta, al tempo stesso, il maggior pregio e il peggior limite delle crypto.

Chi investe in Bitcoin lo fa quindi con la consapevolezza che questa interessante operazione ha delle notevoli potenzialità ma anche un rischio significativo che non deve mai essere trascurato. Il Bitcoin è la prima valuta decentralizzata ad essere stata creata e per questo ha una capitalizzazione di gran lunga superiore a tutte le altre crypto. Al momento funziona senza essere regolato da una banca centrale e il processo di riconoscimento degli organi finanziari internazionali deve ancora compiere diversi passi.

Inoltre tra le caratteristiche del Bitcoin vi sono i seguenti aspetti:

Rete peer-to-peer.

Sistema crittografato.

Assenza di intermediari.

Transazioni verificate.

Blockchain consultabile.

Il sistema peer-to-peer contraddistingue infatti delle transazioni che si svolgono direttamente tra gli utenti mediante l'utilizzo di un sistema crittografato. Le transazioni vengono sempre verificate dai nodi della rete e in seguito registrate all'interno di un registro di pubblica consultazione (la famosa blockchain). Negli anni questa criptovaluta ha assunto un'importanza sempre crescente tra gli investitori di tutto il mondo.

Informazioni per chi investe in Bitcoin

Chi desidera investire in Bitcoin può farlo in due modi differenti ma è importante che presti la massima attenzione a scegliere soltanto degli strumenti di investimento sicuri e, se possibile, certificati a livello internazionale. Per riuscire in questo intento un aspirante investitore può utilizzare una piattaforma di exchange, ovvero di scambio delle crypto. Queste permettono di detenere realmente delle frazioni di Bitcoin e di scambiarle con altri utenti o anche di utilizzarle per fare acquisti online sui circuiti che accettano questo metodo di pagamento.

Tuttavia però gli exchange non sono ancora riconosciuti dagli organismi di regolamentazione internazionale e di conseguenza presentano un rischio più alto e delle spese spesso non trascurabili (anche se ne esistono alcuni particolarmente noti per la loro affidabilità). L'alternativa più sicura e meno costosa per investire in sui Bitcoin è quella che prevede l'utilizzo dei migliori broker per il trading online, in possesso dei massimi standard in materia di sicurezza.

Queste realtà permettono di investire sul Bitcoin con la massima serenità ma ovviamente non escludono i normali rischi presenti in un investimento di questo tipo. I broker online consentono di investire utilizzando i CFD (contratti per differenza), ovvero degli asset che replicano fedelmente un titolo di riferimento. Investire sul Bitcoin con questi strumenti non è certo un passaggio privo di rischi ma consente anche di beneficiare di molti strumenti utili nella gestione dell'investimento.