Fiab Vco, una manifestazione per festeggiare la Ztl di via Rosmini

Incassa il plauso della Federazione Italiana Ambiente e Bicicletta del Vco la riqualificata via Rosmini, che dopo gli importanti lavori di sistemazione è stata trasformata dall'amministrazione Pizzi in Zona a Traffico Limitato. Come già fatto dalle scuole Milani nelle scorse settimane anche Fiab Vco proporrà prossimamente una manifestazione per festeggiare la nuova Ztl.

“La Federazione Italiana Ambiente e Bicicletta -sottolinea il presidente dell'associazione Massimo di Bari- da sempre sostiene la necessità di interventi radicali nelle vie dove sono situati gli istituti scolastici di ogni grado, per favorire e incentivare la mobilità a piedi o in bicicletta. Prossimamente anche noi abbiamo intenzione di realizzare un'iniziativa per festeggiare l'istituzione di questa preziosa Ztl e far riflettere sui tanti benefici che scelte del genere portano con sé”.