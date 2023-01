Bilancio, sì condizionato del Consiglio degli enti locali

Parere favorevole del Consiglio degli enti locali (Cal) al disegno di legge sul Bilancio di previsione 2023-2025, ma condizionato al mantenimento dei trasferimenti agli enti locali in misura non inferiore a quelli del 2022 e ad un tavolo di lavoro sul maxi emendamento che verrà presentato dalla Giunta regionale. È quanto ha stabilito oggi l’Assemblea in una plenaria presieduta da Davide Sannazaro, alla quale è intervenuto anche l’assessore al Bilancio Andrea Tronzano per fare chiarezza sui capitoli di interesse degli enti locali.

Rispondendo alle osservazioni pervenute da Comune di Torino e Anci e alla preoccupazione espressa da più associazioni rispetto al mantenimento degli stanziamenti dello scorso anno, l’assessore ha dato rassicurazioni sul fatto che, tra fondi regionali e trasferimenti statali, non ci saranno tagli.

Novità più significativa, è stato evidenziato, sono gli accordi di programma perfezionati nel 2022, che interessano vari comuni e che incidono per un importo tra i 15 e i 20 milioni di euro nel triennio 2023-25.