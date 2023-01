Consegnata la borsa di studio alla memoria di Camilla Valentini FOTO

Open Day, questa mattina, rivolto agli alunni e alunne delle classi Terze delle Scuole Secondarie di 1° Grado ed alle loro famiglie al Liceo Spezia.

Nel corso della mattinata si è svolta anche la cerimonia di consegna della Borsa di studio intitolata alla memoria di Camilla Valentini, la studentessa del liceo morta tragicamente insieme ad Alessio Spadazzi in un incidente stradale in alta Valle Bognanco, nell’agosto del 2017. La borsa di studio di 1000 euro è stata offerta per il quinto anno consecutivo dalla famiglia ed assegnata a Matilde Picconi, studentessa che ha ottenuto il miglior risultato di voto all'esame di maturità al Liceo Linguistico, lo stesso frequentato da Camilla.

Alla toccante cerimonia erano presenti, con il preside Pier Antonio Ragozza, i genitori: il papà Mauro, la mamma Cinza e il fratello Alberto, allievo anche lui del Liceo Spezia.

“E' il modo migliore per ricordare Camilla – ha detto Mauro Valentini – ; qui allo Spezia nostra figlia si trovava molto bene. La decisione della borsa di studio era stata presa nel 2018 con la prima edizione, in collaborazione con la Fondazione Ruminelli. La nostra intenzione è di proseguire con il ricordo e per questo ringrazio il preside Pier Antonio Ragozza e la professoressa Chiara Pagani, che da sempre collaborano con noi e tutti gli altri docenti”.

“Sicuramente un grande riconoscimento dopo l'impegno di cinque anni – ha detto Matilde Picconi – ;assolutamente non era qualcosa di dovuto, ringrazio la famiglia per la disponibilità e per questo grande aiuto per continuare i miei studi”.

“Partendo da un fatto tragico e tremendo – ha detto il preside Pier Antonio Ragozza – si va oltre e con questa borsa di studio si aiutano dei giovani a proseguire i loro studi”.

Il fratello di Camilla, Alberto Valentini, dopo la consegna della borsa di studio, ha voluto cantare in ricordo della sorella la canzone “Un sorriso dentro il pianto”, canzone di Ornella Vanoni, scritta da Francesco Gabbani.