''Siamo favorevoli al nuovo asilo ma non ad altri provvedimenti inseriti in bilancio''

‘’Abbiamo inserito quasi 2 milioni di euro per il nuovo asilo e abbiamo approvato il bilancio. Ma la minoranza non lo ha votato’’. Lo aveva evidenziato giorni fa il sindaco di Crevoladossola, Giorgio Ferroni, rimarcando, criticamente, la posizione tenuta dal gruppo di opposizione .

‘’La verità – spiega ora dall’opposizione Lorenzo Iaria – è che la variazione di bilancio contempla anche altri provvedimenti su cui noi ci siamo sempre detti contrari. Sull’asilo nido è ovvio che siamo favorevoli, anche se va detto che sono risorse del Pnrr, cioè stanziamenti dati dal Governo a Crevoladossola come a tanti altri comuni. Semmai dobbiamo complimentarci per l’impegno dei dipendenti comunali e dei progettisti. Restiamo in attesa di vedere un Piano finanziario per la futura gestione dell’asilo nido o meglio di sapere a quanto ammonterà la retta che i genitori dovranno versare al comune’’.

Poi la stoccata finale al sindaco. ‘’Non ritengo possa dare lezioni di democrazia – dice Iaria – , soprattutto a una minoranza che rappresenta il 49,8 per cento dei crevolesi. Lui stesso, ogni qualvolta si verifica una dissonanza dai suoi pensieri, si atteggia a comportamenti supponenti, fino ad arrivare alla modifica del regolamento del Consiglio comunale con i soli voti della sua lista, pur di impedire di concordare la data di svolgimento delle riunioni. Non c’è nessun rancore personale, come lui vuol far credere, giacché le conseguenze di tali comportamenti ricadono sugli elettori e non certo sul sottoscritto’’.