Il Vogogna non si ferma più: col Comignago arriva la 12a vittoria

Il Vogogna prolunga la sua striscia positiva mentre il Villa pare in difficoltà a tenere il passo dei biancoverdi e del Momo. La classifica parla chiaro e la coppia Vogogna-Momo sta prendendo il largo. La terza in classifica, il Cameri, è a 6 punti dal Momo e a 8 dal Vogogna.

Il Vogogna col due Moggio-Margaroli ha piegato il Comignago per 2 a 1. Nonostante le troppe assenze l’undici di Castelnuovo ha chiuso la partita nella prima mezz’ora e non rischia mai: il gol ospite arriva al 90’ e vale solo per il tabellino.

Chi scivola fuori zona play off è il Villa. Dopo l’inatteso ko in casa col Trecate, i biancocelesti perdono a Momo e ora sono a 11 punti dal Vogogna. Tanti! La squadra ha buone potenzialità, ma fatica.

Si dividono la posta Ornavassese e Varzese (2-2). La Lipari band mastica amaro perché al 90’ era in vantaggio 2 a 1 sui neri. In gol con Piroia, si era fatta raggiungere da Ferramosca. Ma poi ancora Piroia era tornata in vantaggio. L’Ornavassese ha riportata alla realtà al 95’ quando Salina ha pareggiato i conti.

Bene la Crevolese. Cameri non è terreno facile e il pari (1-1) è prezioso. Il pari per gli ossolani (rete di Ferraris) arriva all’85’ ma il risultato non fa una grinza .

Il Fomarco invece cede con la Cannobiese. I ragazzi di Livorno chiudono il primo tempo in vantaggio sul 2 a 0, ma la formazione di Piccinini accorcia con Mariano, ma il gol non basta per portare via punti dal lago.