Un super gol degli ospiti punisce il Piedimulera nel suo momento migliore FOTO

Peccato! Il Piedimulera perde la partita (1-2) proprio nel momento in cui stava facendo meglio, pressando il Valdengo nella sua metàcampo. Con la squadra sbilanciata in avanti a cercare il gol vittoria però i gialloblù incassano la seconda rete e collezionano l’11a sconfitta. Il gol, va detto, è una perla di Giovinazzo: ricevuta palla sulla fascia destra vede Angelucci fuori dai pali e da 35 metri confeziona in pallonetto lungo che si infila sul secondo palo. Un bel gol che taglia le gambe alla squadra di Moz che era riuscita a ristabilire la parità poco prima e che pareva aver ritrovato più concretezza.

Primo tempo equilibrato nel quale il Piedimulera cerca il gioco e la pressione che troverà solo nella ripresa. Ospiti in vantaggio al 35’ con Giovinazzo ma partita ancora aperta. Il Piedimulera riparte dal pari del solito Ceschi e sembra spingere a tal punto da poter ribaltare la partita. All’attivo dei padroni di casa anche due traverse che però fanno solo statistica, perché la rete del centravanti ospite, fa calare il sipario sulle speranze gialloblù. Degli ospiti bene Giovinazzo e l'ottimo Coppo, per i padroni di casa Ceschi, D’Elia, Moretti e Mainini.

La Juventus Domo vende cara la pelle ma deve inchinarsi alla capolista Bellinzago che sbaglia pure un rigore. L’ 1 a 0 finale però la dice lunga sulla grinta ossolana che permette alla squadra di restare in partita. Si sapeva sarebbe stata una domenica difficile, ma la Juventus Domo è stata in partita sino al 90’ e forse, se la fortuna non fosse stata avara, avrebbe anche potuto strappare un pari proprio nel finale.