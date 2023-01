Novarese condannato per diversi furti arrestato su un treno a Domo

Domenica, personale del Settore Polizia Frontiera di Domodossola, durante l'attività mirata ai controlli anti-terrorismo e contrasto dell'immigrazione clandestina, a bordo del treno Eurocity nr. 57, proveniente da Basilea e diretto a Milano delle ore 15.12, rintracciava un cittadino italiano, di 30 anni, residente a Novara, il quale al momento del controllo manifestava degli atteggiamenti sospetti, tali da indurre il personale del Settore ad effettuare una verifica approfondita sullo stesso. L'uomo veniva quindi accompagnato in Ufficio, dove emergeva a suo carico un provvedimento di cattura de11’Autorità Giudiziaria di Novara.

Il soggetto veniva tratto in arresto in esecuzione all’Ordinanza di Custodia Cautelare in Carcere emesso dalla Procura della Repubblica del Tribunale di Novara poichè inizialmente era stato sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari, misura che lo stesso violava ripetutamente, rendendosi piu volte irreperibile ed irrintracciabile sul territorio. I reati per cui era stato condannato si riferivano alla commissione di ripetuti furti aggravati; fatti avvenuti fra il 2020 e 2022 a Novara e provincia. Si precisa che durante l'arresto l'uomo riferiva che stava tornando da Amsterdam, dove sempre a suo dire si era recato con un amico per passare qualche giorno di festa.

Terminati gli accertamenti veniva accompagnato presso la Casa Circondariale di Verbania a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.