Nasce il circuito podistico Avis Cup

Il 2023 si presenta con una novità per tutti gli appassionati di podismo. Per merito dell’Atletica Avis Ossolana e dell’Avis Ossolana prenderà il via il progetto 'Avis Cup–Donare è un atto d’amore', un circuito podistico basato su 4 gare, 2 classifiche e premiazioni finali. “L’iscrizione avverrà automaticamente, semplicemente partecipando a una o più gare del circuito. Logicamente le maggiori possibilità di vittoria finale arrideranno a chi parteciperà a tutte le gare” spiegano i promotori dell'iniziativa.

Si comincerà il 19 marzo a Vogogna con la decima edizione del Winter Trail organizzata in collaborazione con l’Unione Sportiva Vogognese, dove sono previste una 18 Km competitiva valida per il “Campionato Provinciale Trail VCO per Società”, una 18 Km e una 10 Km non competitive (oltre a una 10 Km Nordic Walking che però non farà parte del circuito). Le iscrizioni al Winter Trail sono possibili da lunedì 16 gennaio sul sito www.wedosport.net. Maggiori informazioni sul Winter Trail e regolamento sono consultabili sul sito www.atletica-avis-ossolana.it. Poiché, come dice il proverbio, chi ben comincia è a metà dell’opera, la partecipazione al Winter Trail è un buon viatico per aspirare a interessanti posizioni di classifica.

Il primo luglio, come seconda gara del circuito, nella splendida cornice dell’Alpe Lusentino avrà luogo la seconda edizione della Luse Avis Race, sulla distanza di 8 Km, organizzata grazie alla collaborazione di “Domobianca 365”.

La terza tappa è prevista per il 24 luglio, dove nella frazione Gabi Valle di Calice, Domodossola, è in programma il collaudato Trofeo del Donatore Avis.

Il gran finale è previsto a Domodossola, dove il primo ottobre si correrà l’ottava edizione del Trail del Calvario, con i due nuovi percorsi che nel 2022 hanno riscontrato il netto favore degli atleti, soddisfatti sul traguardo della splendida Piazza Mercato: una 21 Km a coppie e una 11 Km individuale.

Il circuito Avis Cup prevede 2 classifiche finali: la classifica “Piazzamento”, che premierà i podisti più veloci, e la classifica “Presenze”, che vedrà protagonisti anche coloro che non nutrono ambizioni di tagliare per primi il traguardo, infatti, tramite un particolare punteggio, sarà premiata la maggiore frequenza.

La vittoria finale arriderà alle prime 5 donne e i primi 5 uomini di entrambe le classifiche, per un totale che, grazie al regolamento, sarà comunque di 20 premiati, anche se un podista risulterà vincitore in entrambe le classifiche. Il regolamento prevede anche una serie di criteri per stabilire il vincitore in caso di ex - aequo. Uno dei più criteri che consentirà di prevalere in classifica sarà essere donatore AVIS, per sottolineare l’importanza della donazione di sangue.

Nell’arco della manifestazione è previsto che parte dei ricavati siano devoluti in beneficenza. Inoltre sono previste sorprese per coloro che parteciperanno, sorprese che saranno svelate nell’arco della stagione.

Maggiori informazioni e regolamento completo sono reperibili sui siti www.traildelcalvario.com e www.atletica-avis-ossolana.it