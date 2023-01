Alla biblioteca Contini tornano gli incontri di 'Coccole e filastrocche'

Con l’anno nuovo ripartono le attività di 'Coccole e filastrocche' alla biblioteca Contini di Domodossola.

Il nuovo appuntamento per mamme e bebè da 0 a 24 mesi è sabato 21 gennaio, alle ore 10.30 con 'Bianco, nero e…', per esplorare le infinite sfumature di fantasia nascoste tra il bianco e il nero insieme all'illustratrice Raffaella Castagna. L'autrice della collana “inbianco&nero” edita da Lapis presenterà i suoi libri realizzati con figure ad alto contrasto per sviluppare la capacità visiva dei più piccoli.

“Oltre a farci entrare nel mondo magico dei suoi libri -spiegano dalla biblioteca- condurrà un laboratorio creativo per sviluppare la manualità e scoprire il piacere di fare e di giocare per realizzare con le proprie mani quello che ci suggerisce la fantasia. E sarà proprio nello spazio libero e protetto del gioco che i bambini potranno stupirsi di quello che sono capaci di creare e i grandi che li accompagnano potranno per un momento tornare bambini. Non perdete l’occasione -l'invito a mamme e neonati- di fare questo viaggio tra parole, immagini e un tocco di poesia”.





Per partecipare è necessaria la prenotazione al numero 0324/242232 oppure scrivendo una mail a biblioteca@comune.domodossola.vb.it. Posti disponibili fino ad esaurimento.