Andrea Cane (Lega Salvini): “In arrivo 320mila euro per i patrocini onerosi"

Come ogni anno il Consiglio regionale del Piemonte scende in campo a fianco degli enti locali e dei privati senza scopo di lucro per sostenere le iniziative in ambito culturale, formativo, scientifico, sociale, sportivo, educativo, artistico, ambientale e turistico-promozionale attraverso la concessione di patrocini onerosi.

“E’ stato pubblicato il bando - dettaglia il responsabile degli Enti locali piemontesi della Lega Andrea Cane - per il patrocinio oneroso che può essere concesso alle singole iniziative aperte al pubblico e prive di scopo di lucro, la cui previsione di spesa complessiva sia superiore a mille euro e inferiore a 50mila. Per questo 2023 l’importo stanziato è di 320mila euro per gli Enti privati e di 120mila per gli Enti pubblici. Un impegno che come Consiglio regionale ci vede a fianco del territorio per iniziative che sono il cuore pulsante delle nostre tradizioni, della nostra cultura e che richiamano ogni anno turisti che possono conoscere da vicino il Piemonte diventando volano di una ripresa economica che vogliamo accompagnare da vicino”.