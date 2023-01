Aree Interne, il Pd: “Preoccupa la mancanza di notizie sugli interventi da 12 milioni”

Il Pd di Villadossola chiede all'amministrazione notizie ufficiali e impegni verificabili sull’attuazione dell'accordo di programma 'Area Interna–Valli dell’Ossola'.

Il finanziamento legato all'accordo firmato a Torino l'ottobre 2021 prevede una serie di interventi da 12 milioni di euro -in particolare per le Valli Anzasca e Antrona- che portino alla formazione di una “comunità verde”.Tre le linee direttrici: la salute, l’istruzione e la mobilità, con un dettaglio di interventi articolato su 18 schede e con un crono-programma di attuazione e relativi finanziamenti.

“È passato oltre un anno dall’annuncio dell’accordo che prevedeva lo stanziamento di importanti fondi per la realizzazione di interventi, in particolare per le Valli Anzasca e Antrona -scrive il Pd in una nota stampa-. Le nostre preoccupazioni espresse già due volte in passato vengono reiterate in relazione alla delicata fase di attuazione che dovrebbe sottendere il coinvolgimento dei Sindaci e dell’Unione Montana dei Comuni delle Valli dell’Ossola. Nonostante nell’accordo di programma ci fosse un esplicito invito a 'darsi una mossa' le cose sembrano andare a rilento tranne che per 'Clain, Contamination Lab. Aree interne, in collaborazione con Università del Piemonte Orientale'”.

In particolare la preoccupazione del Circolo del Pd di Villadossola e della Valle Antrona “si riferisce alla mancanza di notizie per gli interventi previsti per il territorio di Villadossola e della Valle Antrona, con scadenze iniziali non rispettate:

1) rete territoriale RSA Montescheno ( 270.000 con Vanzone) per servizi domiciliari, potenziamento servizi di fisiatria per soggetti disabili e non autosufficienti, assistenza alla persona ( ipotesi fattibilità ottobre 2021, inizio esecuzione marzo 2022).

2) scuola primaria di Montescheno ( 340.000) per laboratori linguistico e di informatica - progettazione entro marzo 2022.

3) scuola media di Villadossola ( 850.000) per laboratori linguistico, di informatica, musicale -espressivo teatrale ; progettazione entro febbraio 2022.

4) centraline cogenerazione per cippato ( 1.600.000) da definire luoghi e progettazione entro marzo 2022.

5) strategie di sviluppo locale di carattere rurale ( agricoltura, foreste e aree rurali 2.500.000) progettazione dicembre 2021, pubblicazione bando Gennaio- Aprile 2022

6) museo digitale ( 687.500) con riferimento anche all’ex Cinema di Villa – progettazione definitiva gennaio-marzo 2022”.

“In generale un po' tutti i progetti prevedevano studi di fattibilità con scadenza non rispettate e quindi con nessuna pubblicazione di bandi. È troppo -conclude il Partito Democratico- chiedere un comunicato stampa con il punto della situazione per informare i cittadini sullo stato dell’arte?”