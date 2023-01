La vecchia Sisma cade pezzo per pezzo

Sta cadendo un pezzo alla volta la vecchia Sisma, stabilimento che negli anni d’oro arrivò a dare lavoro a 2 mila persone. I mezzi della ditta incaricata della demolizione stanno abbattendo capannoni e uffici e ormai il ‘vuoto’ sta prendendo il suo spazio nel cuore della città ossolana.

Da più angoli ora, guardando verso la Sisma, si vedono solo ruderi e sullo sfondo spicchi di città che prima erano nascosti dallo stabilimento. E ci si accorge sempre di più dell’ampio spazio che lascerà l’abbattimento della Sisma. Con la città che sta ancora patendo la trasformazione da polo industriale a chissà cosa….

Quale nuova identità assumerà Villadossola è difficile a dirsi. Di vero c’è che la sua economia sta cambiando poiché le fabbriche davano garanzie che oggi sono venute a mancare.

Villadossola non è la sola cittadina a fare i conti con questa realtà. Nel Vco l’altra è Omegna che pure in passato era una città industriale. Intanto l’amministrazione di Omegna ha appena annunciato che l’amministrazione comunale ha presentato in tribunale a Verbania e Milano l’istanza di liquidazione giudiziale contro le proprietà degli immobili ex Girmi di Cireggio e ex Bialetti di Crusinallo. Per quegli edifici industriali il Comune cusiano chiede un milione e mezzo di euro di tributi, Imu e Tasi. Una somma notevole per il bilancio.

Ci siamo chiesti cosa entri nelle casse comunali di Villadossola dalle vaste aree dismesse. Il 29 dicembre scorso avevano chiesto all’assessorato alle finanze di avere un quadro di quanto incassi di tributi: purtroppo sono passati 20 giorni ma la risposta non è mai arrivata.