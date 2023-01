Il Tar 'congela' la semina di trote fario nel Vco

Non si potrà seminare, quest’anno, specie ittiche alloctone, ma solo temoli o trote marmorate. Lo ha deciso il Tribunale amministrativo regionale accogliendo le istanze fatte dalle associazioni ambientaliste contro la Provincia del Verbano Cusio Ossola e la Regione Piemonte. Ricorso firmato da Lipu, Legambiente, Federazione Nazionale Pro Natura e Wwf Italia.

Le semine sono dunque sospese, una situazione che compromette in buona parte l’annata dei pescatori; infatti il Tar entrerà nel merito solo nella seduta del 19 settembre e i tempi lunghi della giustizia comprometteranno la stagione.

Questo intervento del Tar porta all’annullamento dell’efficacia del decreto firmato dal presidente della Provincia del Vco che autorizzava, fino al 31 dicembre 2023, l’immissione nelle acque provinciali anche di specie non autoctone, così come indicato dalla Regione Piemonte. In pratica si consentiva l’immissione di avannotti di trota mediterranea nei laghetti e nei corsi d’acqua. Una decisione con cui la Provincia del Vco si allineava a tutte le province piemontesi che pure avevano detto sì alla deroga per poter seminare la mediterranea. Gian Mauro Bertoia, presidente dell’associazione provinciale pescatori, ci aveva spiegato alcuni mesi fa che ‘’la trota mediterranea c’è sempre stata e non si sa perché si debba riconoscere solo la marmorata per i nostri corsi d’acqua alpini. E’ una situazione che esiste dal 1500. Non è che sino ad allora era tutto autoctono e quello che è venuto dopo è alloctono: pur nel rispetto della scienza. Mediterranea e marmorata sono interfetili. Se abitano nello stesso ambiente si riproducono tra di loro e danno vita ad un ibrido fertile e che continua a produrre’’.